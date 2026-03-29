Albinea lezione di legalità alla caserma dei carabinieri

A Albinea, in provincia di Reggio Emilia, si è svolta una lezione dedicata alla legalità presso la caserma dei carabinieri. L'iniziativa ha coinvolto studenti di diverse scuole locali, con incontri organizzati sia nelle aule scolastiche che presso la caserma stessa. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani sui temi legati alle norme e al rispetto delle leggi.

Albinea (Reggio Emilia), 29 marzo 2026 – Promuovere la “cultura alla legalità” tra gli studenti attraverso incontri didattici negli istituti scolastici e nelle caserme. E’ l’iniziativa promossa dall’Arma dei carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per sviluppare nei bambini la cultura alla legalità. I militari della caserma di Albinea hanno ospitato quattro classi delle quinte elementari del paese, per un totale di ottanta alunni, dopo aver effettuato lezioni a scuola. L’iniziativa ha coinvolto le scuole di Albinea e Borzano. Durante l’incontro sono state trattate importanti tematiche come il tema della droga, dell’alcol, cyberbullismo e del bullismo, ma anche sul corretto uso di internet, l’educazione alla legalità ambientale e la sicurezza stradale, attraverso modalità espositive adatte ai più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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