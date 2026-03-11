Gli studenti del Novelli a lezione di legalità con i carabinieri

Gli studenti del Novelli hanno partecipato a una mattinata con i carabinieri, dedicata a temi come legalità, rispetto delle regole e sicurezza online. Durante l'incontro, i carabinieri hanno spiegato ai ragazzi i rischi legati alla vita quotidiana e alle attività sul web, offrendo informazioni pratiche e consigli utili. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti in un percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza e le norme da rispettare.

Una mattinata dedicata alla legalità, al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi che i giovani possono incontrare nella vita quotidiana e sul web. È quella vissuta lo scorso 4 marzo dagli studenti dell'Isiss "G.B. Novelli" di Marcianise, protagonisti di un incontro con l'Arma dei.