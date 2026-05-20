Coltello alcolici nascosti e non solo | il campetto nel mirino dei vandali

Nel campetto di Ospedaletto si sono verificati diversi atti di vandalismo che hanno causato danni e preoccupazioni nella zona. Tra i danni riscontrati ci sono state bottiglie di alcolici nascoste, un coltello trovato nelle fioriere, palline fumogene e reti strappate. La situazione è stata denunciata dal comune tramite la propria pagina Facebook, evidenziando la presenza di comportamenti vandalici e di atti di distruzione nelle aree sportive. La polizia sta indagando per individuare i responsabili.

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