Coltello alcolici nascosti e non solo | il campetto nel mirino dei vandali
Nel campetto di Ospedaletto si sono verificati diversi atti di vandalismo che hanno causato danni e preoccupazioni nella zona. Tra i danni riscontrati ci sono state bottiglie di alcolici nascoste, un coltello trovato nelle fioriere, palline fumogene e reti strappate. La situazione è stata denunciata dal comune tramite la propria pagina Facebook, evidenziando la presenza di comportamenti vandalici e di atti di distruzione nelle aree sportive. La polizia sta indagando per individuare i responsabili.
Un coltello nelle fioriere, palline fumogene, bottiglie di alcolici nascoste e reti fatte a brandelli: è il bilancio degli atti di vandalismo che hanno come epicentro il campetto di Ospedaletto, con il comune che ha utilizzato la propria pagina Facebook per denunciare l’accaduto.La denuncia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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