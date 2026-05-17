Nella notte, alcuni vandali hanno preso di mira i cantieri del progetto di teleriscaldamento nel centro storico di Piancastagnaio. Sono stati danneggiati alcuni impianti e materiali utili ai lavori, causando interruzioni e rallentamenti nelle operazioni di realizzazione dell’infrastruttura. Gli atti vandalici sono stati segnalati alle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali si aggirano su una cifra ancora da quantificare.

Lavori del teleriscaldamento a Piancastagnaio nel centro storico non a tutti graditi. Gravi atti vandalici nelle ultime settimane stanno interessando i cantieri del centro storico, causando disagi al Comune, alla ditta incaricata dei lavori e ai cittadini, causando ritardi nel completamento dell’opera di teleriscaldamento geotermico di tutto il paese di Piancastagnaio che in questo grande progetto crede da anni. Per ben tre volte consecutive è stato reciso il cavo di alimentazione del semaforo di cantiere; inoltre sono state divelte le transenne collocate per segnalare situazioni di pericolo e alcuni veicoli sono transitati sulla cementata fresca appena realizzata, compromettendo il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz dei vandali nei cantieri. Teleriscaldamento nel mirino

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