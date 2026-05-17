Blitz dei vandali nei cantieri Teleriscaldamento nel mirino

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, alcuni vandali hanno preso di mira i cantieri del progetto di teleriscaldamento nel centro storico di Piancastagnaio. Sono stati danneggiati alcuni impianti e materiali utili ai lavori, causando interruzioni e rallentamenti nelle operazioni di realizzazione dell’infrastruttura. Gli atti vandalici sono stati segnalati alle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali si aggirano su una cifra ancora da quantificare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lavori del teleriscaldamento a Piancastagnaio nel centro storico non a tutti graditi. Gravi atti vandalici nelle ultime settimane stanno interessando i cantieri del centro storico, causando disagi al Comune, alla ditta incaricata dei lavori e ai cittadini, causando ritardi nel completamento dell’opera di teleriscaldamento geotermico di tutto il paese di Piancastagnaio che in questo grande progetto crede da anni. Per ben tre volte consecutive è stato reciso il cavo di alimentazione del semaforo di cantiere; inoltre sono state divelte le transenne collocate per segnalare situazioni di pericolo e alcuni veicoli sono transitati sulla cementata fresca appena realizzata, compromettendo il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

blitz dei vandali nei cantieri teleriscaldamento nel mirino
© Lanazione.it - Blitz dei vandali nei cantieri. Teleriscaldamento nel mirino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Estintori svuotati e lezioni sospese: a Roma un altro liceo finisce nel mirino dei vandali

San Faustino non è il primo caso, tutte le chiese finite nel mirino dei vandali??Il recente episodio che ha visto la chiesa di San Faustino imbrattata con simbologie "oscure" ha riacceso i riflettori sulla vulnerabilità dei...

blitz dei vandali neiBlitz dei vandali nei cantieri. Teleriscaldamento nel mirinoPiancastagnaio, reciso il cavo di alimentazione del semaforo di cantiere. Divelte le transenne, rovinato il cemento fresco. Il Comune: Faremo denuncia. lanazione.it

Blitz dei vandali, danni al ponte ciclopedonaleEra stato inaugurato soltanto pochi mesi fa, eppure il nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Lavino è già finito nel mirino dei vandali. Nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno provocato ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web