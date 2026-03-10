San Faustino non è il primo caso tutte le chiese finite nel mirino dei vandali

Recentemente, la chiesa di San Faustino è stata vandalizzata con simboli oscuri, aggiungendosi a una serie di attacchi contro luoghi di culto nella zona. In passato, altre chiese sono state prese di mira, evidenziando un pattern di atti vandalici che coinvolgono diverse costruzioni religiose. Questi episodi si sono verificati in un arco di tempo recente, senza che siano stati identificati i responsabili.

??Il recente episodio che ha visto la chiesa di San Faustino imbrattata con simbologie "oscure" ha riacceso i riflettori sulla vulnerabilità dei luoghi di culto viterbesi. Sebbene i fatti avvenuti nel quartiere medievale rappresentino l'ultimo caso in ordine di cronaca, negli ultimi anni si è registrata una serie preoccupante di attacchi, furti e danneggiamenti che hanno colpito diverse parrocchie della provincia.?Nel settembre del 2023 la chiesa di Santa Maria della Grotticella a Viterbo è stata colpita da un furto che ha destato molta indignazione tra i parrocchiani. Un uomo si è introdotto nell'edificio e, approfittando di un momento di calma, ha forzato le cassette delle offerte portando via il denaro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

