Vi erano grandi aspettative intorno all’acquisto di Niclas Fullkrug, un attaccante fisico e soprattutto con il vizio del gol. Il classe ’93 ha messo a referto soltanto una rete in questa stagione, nella sfida contro il Genoa di De Rossi alla 19esima giornata di Serie A. I rossoneri lo hanno prelevato in prestito dal West Ham con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Niclas Fullkrug percepisce un ingaggio di 1,3 milioni. All’arrivo alla corte di Massimiliano Allegri, il tedesco ha accettato una riduzione dell’ingaggio pur di effettuare qualche presenza in più con il suo nuovo club. Se fosse rimasto fino al termine della stagione al West Ham, l’ex Dortmund avrebbe guadagnato 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Fullkrug non convince Allegri: il riscatto del tedesco si allontana

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