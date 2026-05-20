Collegno Fol Fest 2026 | programma ospiti e biglietti del festival alla Certosa Reale

A un secolo esatto dal caso dello "Smemorato", la vicenda dell'uomo che nel 1926 perse la memoria e divise l'Italia, gli spazi dell'ex manicomio di Collegno tornano ad aprirsi al pubblico. Da giovedì 4 a lunedì 8 giugno 2026, il Parco della Certosa Reale e i luoghi storici della psichiatria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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