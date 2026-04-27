PerdutaMente | Collegno Fol Fest torna nel Chiostro della Certosa con Scanzi Schettini Galimberti e Lucarelli

Dal 4 all'8 giugno 2026, la Città di Collegno ospita la quinta edizione della Collegno Fol Fest. Il festival, intitolato "PerdutaMente. Dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi", propone cinque serate di grandi eventi nel suggestivo Chiostro della Certosa Reale. La rassegna, nata per.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Addio Lingotto: nel 2026 Torino Comics trasloca alla Certosa Reale di CollegnoTorino Comics cambia pelle e, per celebrare il prestigioso traguardo delle trenta edizioni, sceglie di trasformarsi in un grande festival all'aperto.

Nel cuore del linguaggio della Gen Z: nel chiostro la mostra di manifesti degli studenti "Con parole tue"Dal 15 al 30 aprile il chiostro della Biblioteca Gambalunga ospita una mostra dedicata all'esplorazione creativa nel cuore del linguaggio della...

Approfondimenti e contenuti

PerdutaMente: Collegno Fol Fest torna nel Chiostro della Certosa con Scanzi, Schettini, Galimberti e LucarelliDal 4 all'8 giugno 2026 torna la Collegno Fol Fest: tra gli ospiti Vincenzo Schettini, Andrea Scanzi, Umberto Galimberti e Carlo Lucarelli. Info e biglietti. torinotoday.it

Collegno Fol Fest 2026, cinque giorni di incontri, libri e spettacoli: tutti gli ospitiIl Collegno Fol Fest 2026 si prepara a tornare con un’edizione che guarda alla memoria, all’identità e alla storia della città. Dal 4 all’8 giugno, diversi luoghi di Collegno ospiteranno la quinta ... torinofree.it