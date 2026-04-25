Un progetto innovativo per pazienti e familiari per combattere la demenza precoce | al via Collega-menti

È stato avviato un nuovo progetto dedicato ai pazienti con demenza precoce e ai loro familiari, chiamato “Collega-menti”. Promosso dall’associazione La Rete Magica, attiva nel territorio dal 2008, il progetto rappresenta una risposta concreta a un bisogno spesso invisibile legato all’insorgenza precoce della malattia. La proposta mira a offrire supporto e servizi specifici per questa fascia di persone e delle loro famiglie.

Una risposta concreta a un bisogno emergente e spesso invisibile: la demenza a esordio giovanile. L’associazione La Rete Magica, punto di riferimento territoriale dal 2008, segna un’importante evoluzione nelle proprie attività con il lancio di “Collega-menti”. Il percorso, presentato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Demenza e disturbi cognitivi, al via i gruppi di supporto per i familiari: tre incontri gratuitiEsperti a confronto alla casa di riposo per fornire consigli pratici e strategie relazionali ai caregiver, iniziativa aperta a tutti senza... La demenza può avere un esordio precoce sotto i 65 anni, come riconoscerla e come dare assistenzaIl progetto, presentato lunedì pomeriggio, è pensato per supportare pazienti under 65 con deterioramento cognitivo lieve o lieve-moderato e per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un progetto innovativo per pazienti e familiari per combattere la demenza precoce: al via Collega-menti; L’Asti-Cuneo aperta al traffico a quattro corsie; Jazz’Inn 2026: Ostra al centro dell’innovazione con il tema Umanità Aumentata; Forlì, al via Collega-Menti: un supporto specifico per la demenza a esordio precoce. Pollena Trocchia, al via la presentazione del progetto Campania Welfare N24Campania Welfare N24, martedì 28 aprile la presentazione del progetto Al centro servizi sociali innovativi, percorsi di formazione professionale e tirocini di ... sciscianonotizie.it Un progetto innovativo per l’inclusione e il supporto agli alunni con dsa: il Casentino fa scuolaSi è tenuto lo scorso venerdì 21 novembre presso il Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi di Poppi, un convegno informativo sul progetto dedicato agli alunni con DSA voluto dall’Unione dei ... lanazione.it Stalking a una collega, 37enne nei guai in Valtellina - facebook.com facebook Oggi, durante il Question Time, io e la collega Anna Maria Furlan abbiamo sottoposto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini la questione della Gronda. La Gronda di Genova è una vera e propria vergogna nazionale. Ci erano state fatte pr x.com