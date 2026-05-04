Il benessere mentale della GenZ è protagonista al Paranoia Festival

La quinta edizione del «Paranoia Festival» si svolgerà l’8 e il 9 maggio, coinvolgendo due location: il gres art 671 e Daste. La manifestazione si concentrerà sul tema del benessere mentale tra i giovani della Generazione Z, con eventi e iniziative dedicate. La partecipazione comprende artisti, professionisti e giovani interessati a discutere di salute mentale e di come affrontare le sfide legate a questa tematica.

Articolo. La quinta edizione del festival fa tappa, l’8 e il 9 maggio, al gres art 671 e a Daste. In programma ci sono approfondimento, workshop e concerti Durante i mesi che hanno seguito la pandemia – con settimane senza abbracci e un silenzio sociale che ha generato segni profondi nei giovani cresciuti in quel periodo – un gruppo di ragazzi dai venti ai trent’anni ha deciso che raccontarsi era un atto necessario. Nel 2023, « Paranoia Festival » ha preso forma come risposta collettiva a un’urgenza che faticava a trovare un nome: il bisogno delle nuove generazioni di parlare in prima persona, di non delegare ad altri – alle istituzioni, ai media, al mondo “adulto” – l’interpretazione della propria interiorità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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