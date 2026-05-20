Colleferro ascensori in manutenzione alla stazione Fs Dopo i disagi si torna alla normalità

Da diversi giorni alcuni passeggeri che utilizzano la stazione ferroviaria di Colleferro hanno segnalato l’assenza di funzionamento degli ascensori, essenziali per attraversare i binari e collegare i marciapiedi alla parte superiore del ponte. La manutenzione di questi dispositivi si è resa necessaria, causando disagi ai viaggiatori. Dopo un periodo di interventi, si sono registrati segnali di ripresa del servizio e il ritorno alla normalità delle operazioni. La stazione ha ripreso la piena funzionalità degli ascensori, garantendo nuovamente l’accesso facilitato.

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