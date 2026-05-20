Colleferro ascensori in manutenzione alla stazione Fs Dopo i disagi si torna alla normalità
Da diversi giorni alcuni passeggeri che utilizzano la stazione ferroviaria di Colleferro hanno segnalato l’assenza di funzionamento degli ascensori, essenziali per attraversare i binari e collegare i marciapiedi alla parte superiore del ponte. La manutenzione di questi dispositivi si è resa necessaria, causando disagi ai viaggiatori. Dopo un periodo di interventi, si sono registrati segnali di ripresa del servizio e il ritorno alla normalità delle operazioni. La stazione ha ripreso la piena funzionalità degli ascensori, garantendo nuovamente l’accesso facilitato.
Da diversi giorni alcuni viaggiatori che transitano abitualmente alla stazione ferroviaria di Colleferro ci hanno segnalato il fatto che gli ascensori che permettono di attraversare i binari ovvero che collegano i marciapiedi con la parte più alta del ponte sono fermi.Un disagio durato una decina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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