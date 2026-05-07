Dopo l’incendio e i temporali Asciano torna alla normalità | a casa gli ultimi evacuati

Dopo l’incendio sul Monte Faeta e le forti piogge dei giorni scorsi, la situazione a Asciano è tornata alla normalità. Le circa 150 persone evacuate ieri sera a causa dell’allerta arancione e del rischio di dissesto idrogeologico sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. I temporali e l’incendio hanno causato disagi, ma in queste ore le condizioni sono migliorate e la zona sta tornando alla quotidianità.

Con il ritorno del sole riaperte le scuole e le ultime strade interdette. Il sindaco Cecchelli: "Ma ora servono rapidamente risorse per intervenire" “Dopo sette giorni di apertura ininterrotta del Centro operativo comunale di protezione civile, probabilmente, ci siamo lasciati alle spalle la fase dell’emergenza più acuta che, nel nostro caso, è stata anche prolungata dall’emergenza maltempo arrivata subito dopo l’incendio, ma il lavoro da fare è solo all’inizio – dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli – Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta devastati dalle fiamme e attualmente a rischio idrogeologico e sarebbe fondamentale riuscire a farlo prima del prossimo inverno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dopo l’incendio e i temporali Asciano torna alla normalità: a casa gli ultimi evacuati Notizie correlate Asciano, il peggio è passato: gli evacuati tornano a casa, domani scuole aperteAd Asciano scuole riaperte domani, 7 maggio, e già questa sera le 150 persone evacuate nel pomeriggio di ieri potranno fare ritorno a casa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Esplosione in una fabbrica di Sant'Agata Bolognese: nube di fumo sopra edificio; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio di Crans-Montana: chi copre le spese mediche delle vittime. Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogoLe immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti e un territorio profondamente segnato dalle fiamme ... lanazione.it Incendio al Parco Langer, Eddi Boschetti: «La manutenzione avrebbe limitato i danni ma non si fa da anni»ROVIGO - Un polmone verde già al centro del dibattito cittadino e ora tornato sotto i riflettori dopo l'incendio che ha colpito il parco Langer. Un'area che negli anni scorsi ... ilgazzettino.it La vicenda iniziata dopo che il Comune di Manciano (Grosseto) gli comunicò di non avere superato i sei mesi del periodo di prova, non dandogli giustificazioni. Quasi 8mila euro le spese legali x.com L’operazione ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani - facebook.com facebook