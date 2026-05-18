Forza i varchi d’ingresso della Stazione Centrale di Milano e sale sul treno | fermato col taser

Un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver forzato i varchi d’ingresso della Stazione Centrale di Milano e aver salito su un treno, utilizzando un taser. L’intervento è avvenuto senza incidenti e l’individuo è stato sottoposto a controlli immediati. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza nelle aree pubbliche di grandi città, un tema al centro delle discussioni politiche e sociali nel nostro Paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tema della sicurezza, al di là dei fatti di Modena, nel nostro Paese è sempre più centrale. Il governo Meloni, fin dal suo insediamento, ha posto grande attenzione a questo aspetto, cercando soluzioni al problema annoso, aggravato negli ultimi 15 anni. La criminalità urbana, il degrado delle periferie e la percezione di insicurezza da parte dei cittadini non sono emergenze nate ieri, ma il risultato di anni di politiche disorganiche e di un progressivo svuotamento degli organici delle forze dell'ordine. Un quadro complesso che l'esecutivo ha ereditato e che ha cercato di affrontare invertendo la rotta, sia sul piano legislativo sia su quello degli investimenti concreti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Forza i varchi d’ingresso della Stazione Centrale di Milano e sale sul treno: fermato col taser ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BARI San Pasquale, via Stoppelli 9 - intera palazzina in locazione Sullo stesso argomento Scippo in stazione, 45enne derubato della collana d’oro mentre sale sul trenoImmediate le indagini della polizia locale di Cisterna che ha arrestato un 19enne e denunciato due coetanei. Sale sul treno diretto a Brescia ma deve scontare tre anni: 33enne afgano arrestato alla stazione di ParmaNel pomeriggio del 21 febbraio la Polizia di Stato ha dato esecuzione, presso la stazione ferroviaria di Parma, a un ordine di carcerazione emesso...