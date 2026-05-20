Club Delfino una festa per celebrare trent' anni di attività sportive e sociali

Il Club Delfino di Venezia, situato alle Zattere, si prepara a festeggiare nel 2026 i trent’anni dalla fondazione, avvenuta nel 1996. Nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per la zona, offrendo attività sportive e coinvolgendo la comunità locale attraverso iniziative di volontariato. La struttura ha sempre avuto come obiettivo principale la promozione di uno stile di vita attivo e sociale, consolidandosi come uno spazio di incontro tra cittadini e atleti.

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