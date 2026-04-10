Bertinoro si prepara a celebrare i 100 anni della Festa dell’Ospitalità con una grande estate di eventi

A Bertinoro si avvicina il centenario della Festa dell’Ospitalità, evento che verrà celebrato con una serie di iniziative durante l’estate. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza speciale attraverso vari eventi, coinvolgendo la comunità e i visitatori. La festa, che quest’anno assume un significato particolare, si focalizza sul concetto di ospitalità come valore duraturo, simbolizzato dal numero 100, dalla Colonna degli Anelli e dall’infinito.

A Bertinoro, quest’anno, il numero 100 si scrive con la Colonna degli Anelli e il simbolo dell’infinito, perché l’ospitalità è per sempre. È giocato su questi elementi il logo scelto per accompagnare lo speciale anniversario che si celebra nel 2026: i 100 anni della Festa dell’Ospitalità, massimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Bertinoro, 100 anni di Ospitalità. Sul palco arriva Niccolò FabiSi svela il primo grande ospite della prossima stagione di concerti a Bertinoro: sarà Niccolò Fabi a chiudere idealmente il cartellone musicale...

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