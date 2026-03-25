Ale e Franz tornano a teatro con Capitol’ho per celebrare i trent’anni di carriera

Da riminitoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo, al Teatro della Regina, si esibiscono Ale e Franz, noto duo comico composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa. La loro performance, intitolata “Capitol’ho”, celebra i trent’anni di attività artistica. Lo spettacolo ripropone alcuni dei personaggi più riconoscibili e surreali che li hanno resi popolari, utilizzando un mix di intelligenza e ironia.

“Capitol’ho” è un viaggio comico, uno zibaldone teatrale che attraversa tempi, stili e battute, dove ogni sketch è una porta su un mondo assurdo ma riconoscibile, familiare e spiazzante. La regia di Alberto Ferrari costruisce una macchina scenica agile e dinamica, pensata per dare ritmo e continuità a un flusso comico ininterrotto, in cui il pubblico è protagonista e complice. Con il gusto raffinato del non-sense e l’arte del dialogo serrato, Ale e Franz giocano a “confondere le carte”, tra novità e memoria, improvvisazione e precisione millimetrica. Uno spettacolo che è anche una dichiarazione d’intenti: raccontare il presente con l’arma del sorriso, aprendo un nuovo capitolo – o meglio, Capitol’ho – nella loro personale storia della comicità italiana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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