Venerdì 27 marzo, al Teatro della Regina, si esibiscono Ale e Franz, noto duo comico composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa. La loro performance, intitolata “Capitol’ho”, celebra i trent’anni di attività artistica. Lo spettacolo ripropone alcuni dei personaggi più riconoscibili e surreali che li hanno resi popolari, utilizzando un mix di intelligenza e ironia.

“Capitol’ho” è un viaggio comico, uno zibaldone teatrale che attraversa tempi, stili e battute, dove ogni sketch è una porta su un mondo assurdo ma riconoscibile, familiare e spiazzante. La regia di Alberto Ferrari costruisce una macchina scenica agile e dinamica, pensata per dare ritmo e continuità a un flusso comico ininterrotto, in cui il pubblico è protagonista e complice. Con il gusto raffinato del non-sense e l’arte del dialogo serrato, Ale e Franz giocano a “confondere le carte”, tra novità e memoria, improvvisazione e precisione millimetrica. Uno spettacolo che è anche una dichiarazione d’intenti: raccontare il presente con l’arma del sorriso, aprendo un nuovo capitolo – o meglio, Capitol’ho – nella loro personale storia della comicità italiana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Ale e Franz tornano a teatro con "Capitol’ho" per celebrare i trent’anni di carriera

Articoli correlati

«Capitol’Ho» Ale & Franz in 30 anni di carrieraArezzo, 25 gennaio 2026 – Al teatro Masaccio di San Giovanni domani sera alle 21 va in scena «Capitol’Ho» lo spettacolo che riporta in teatro Ale &...

Ale & Franz tornano a Trieste con “Capitol’ho”Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Ale & Franz, il duo...

Ale e Franz - Il call center

Aggiornamenti e notizie su Ale e Franz tornano a teatro con...

Temi più discussi: Ale e Franz tornano a teatro con il nuovo spettacolo Capitol’ho il 26 marzo 2026; Padova, Ale e Franz tornano in scena con il nuovo spettacolo CAPITOL’HO; Teatro: Ale & Franz | Capitol'HO; Ale e Franz al Teatro Sociale.

Ale e Franz tornano a teatro con il nuovo spettacolo Capitol’hoGrande e atteso ritorno a teatro di Ale e Franz con Capitol’ho un evento che segna un ulteriore, sorprendente capitolo di una lunga carriera di successi. Con Capitol’ho, Ale e Franz rilanciano e rad ... padovaoggi.it

Ale e Franz tornano a Como con il loro nuovo spettacolo Capitol’hoL’ultimo appuntamento della Prosa Open 2025/26 è con Ale e Franz e il loro nuovo spettacolo Capitol’ho, in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 marzo alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina ... quicomo.it

Ale ha sempre la risposta giusta Tutte le edizioni di #Zelig sono disponibili in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook