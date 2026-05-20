Claudio Lotito evidentemente lo ha rimosso | Non so chi sia questo Tommaso Paradiso io non ballo

Il presidente della Lazio ha commentato con tono secco le polemiche legate alla presenza di Tommaso Paradiso nel suo ambiente. In risposta a chi lo aveva accusato di aver coinvolto il cantante, ha dichiarato di non conoscere la sua identità e ha aggiunto di non essere interessato a partecipare a eventi danzanti. La sua reazione si è manifestata attraverso una frase diretta e priva di mezzi termini, lasciando intendere di considerare irrilevante la questione sollevata.

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