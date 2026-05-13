Classifica Giro d’Italia 2026 quinta tappa | Eulalio maglia rosa con una fuga bidone vantaggio siderale sui big
Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da pioggia incessante e temperature insolitamente basse, i ciclisti hanno dovuto affrontare la dura salita di Monte Grande di Viggiano, lunga 6,6 km con una pendenza media del 9,2%. In questa fase, un corridore è riuscito a partire in fuga e ha mantenuto un vantaggio considerevole sui principali favoriti, conquistando così la maglia rosa.
Una pioggia incessante, un freddo decisamente atipico per la stagione, l’esigente salita di Monte Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% di pendenza media, piazzata a 48 km chilometri dal traguardo) hanno messo a durissima prova i ciclisti e hanno condizionato la quinta tappa del Giro d’Italia 2026. La frazione di 203 km da Praia a Mare a Potenza ha partorito la classica fuga bidone, che potrebbe condizionare il prosieguo della Corsa Rosa e che indubbiamente animerà le prossime giornate. Il portoghese Afonso Eulalio è riuscito a fare il vuoto insieme allo spagnolo Igor Arrieta e la coppia ha guadagnato sette minuti abbondanti sul gruppo dei migliori, rimescolando tutte le carte in tavola.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, fuga bidone a Potenza! Eulalio maglia rosa con minuti di vantaggio, i big si marcano
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle, Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.
Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: Risultati di tappa, classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; Le classifiche del Giro d’Italia 2026 aggiornate: Ciccone in Maglia Rosa; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Sevilla resta primo tra gli scalatori, Magnier guida nella graduatoria a punti; FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova.
Il Podcast del #GirodItalia - @53x11podcast - Tappa 4 Sulla prima salita vera in Italia saltano tutti i velocisti e la Maglia Rosa. Ciccone gioca di tattica e si prende il primato in classifica! ?? Torna al successo Jhonatan Narváez dopo i mesi difficili ?: spreaker. x.com
UN ABRUZZESE COMANDA AL GIRO D'ITALIA +++ Il ciclista teatino arriva terzo al traguardo di Cosenza e balza in testa alla classifica generale grazie agli abbuoni. La frazione odierna vinta dall’ecuadoriano Narvaez. Le prime parole del nuovo leader #ilCe facebook
DIRETTA GIRO D’ITALIA 2026, CLASSIFICA | Jhonatan Narvaez vince la 4^ tappa, Giulio Ciccone maglia rosa!Diretta Giro d’Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi martedì 12 maggio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Catanzaro-Cosenza. ilsussidiario.net
Diretta Giro d’Italia 2026, classifica | Streaming video Rai 5^ tappa: Eulalio va all’attacco! (13 maggio)Diretta Giro d'Italia 2026, classifica: il percorso della quinta tappa Praia a Mare-Potenza, con la quale la corsa rosa entra in Basilicata. ilsussidiario.net