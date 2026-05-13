Classifica Giro d’Italia 2026 quinta tappa | Eulalio maglia rosa con una fuga bidone vantaggio siderale sui big

Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da pioggia incessante e temperature insolitamente basse, i ciclisti hanno dovuto affrontare la dura salita di Monte Grande di Viggiano, lunga 6,6 km con una pendenza media del 9,2%. In questa fase, un corridore è riuscito a partire in fuga e ha mantenuto un vantaggio considerevole sui principali favoriti, conquistando così la maglia rosa.

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