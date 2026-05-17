Giro d’Italia 2026 altra stoccata di Vingegaard a Corno alle Scale Rivelazione Piganzoli crisi Pellizzari

La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con l’arrivo in salita a Corno alle Scale, segnando un momento importante per la gara. Durante questa tappa, il ciclista Vingegaard ha colpito nuovamente, lasciando una forte impressione sulla corsa. Nel frattempo, inaspettate rivelazioni sono emerse sul concorrente Piganzoli, mentre un’altra figura, Pellizzari, ha attraversato una crisi che ha influenzato la sua performance. Questi eventi hanno caratterizzato le battute finali della prima settimana della corsa.

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