Giro d’Italia 2026 altra stoccata di Vingegaard a Corno alle Scale Rivelazione Piganzoli crisi Pellizzari

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima settimana del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con l’arrivo in salita a Corno alle Scale, segnando un momento importante per la gara. Durante questa tappa, il ciclista Vingegaard ha colpito nuovamente, lasciando una forte impressione sulla corsa. Nel frattempo, inaspettate rivelazioni sono emerse sul concorrente Piganzoli, mentre un’altra figura, Pellizzari, ha attraversato una crisi che ha influenzato la sua performance. Questi eventi hanno caratterizzato le battute finali della prima settimana della corsa.

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Si chiude la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo in salita a Corno alle Scale. Jonas Vingegaard si conferma il dominatore annunciato di questa Corsa Rosa: il danese della Visma Lease a Bike va a prendersi la seconda vittoria di tappa imponendosi anche nella nona frazione in solitaria. Resta leader della generale Afonso Eulálio, mentre giornata difficilissima per Giulio Pellizzari. Anche oggi gran battaglia per cercare la fuga giusta. Alla fine si è riuscito a sganciare un drappello con Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi ed Einar Rubio (Movistar Team), Tim Naberman (Team PicNic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Sakaria Koller Løland (Uno X Mobility) e Davide Ballerini (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

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