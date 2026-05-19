Classifica Giro d’Italia 2026 | Pellizzari tiene botta Eulalio resiste su Vingegaard balzo di Arensman

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica generale del Giro d’Italia 2026 si è definita dopo la cronometro individuale di 42 km tra Viareggio e Massa, l’unica tappa contro il tempo di questa edizione. Pellizzari ha mantenuto la posizione di vertice, mentre Eulalio ha conservato il vantaggio su Vingegaard. Arensman ha invece registrato un importante miglioramento in classifica, salendo di posizione. La prova si è svolta su un percorso pianeggiante, caratterizzato da grande intensità e spettacolo.

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L’unica cronometro individuale del Giro d’Italia 2026 ha messo a durissima prova gli uomini che puntano ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine, regalando grande spettacolo lungo i 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa. La prova contro il tempo ha stravolto la classifica generale, sorprendendo anche per alcuni valori espressi sulle strade toscane, con alcuni corridori al di sotto delle aspettative e alcuni che hanno saputo esaltarsi nell’insidioso esercizio contro le lancette. Il danese Jonas Vingegaard ha pagato addirittura tre minuti di distacco da Filippo Ganna (dominatore assoluto del due volte Campione del Mondo di specialità) e non è riuscito a conquistare la maglia rosa, difesa in maniera coriacea da un sempre più garibaldino Afonso Eulalio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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