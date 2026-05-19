Classifica Giro d’Italia 2026 | Pellizzari tiene botta Eulalio resiste su Vingegaard balzo di Arensman

La classifica generale del Giro d’Italia 2026 si è definita dopo la cronometro individuale di 42 km tra Viareggio e Massa, l’unica tappa contro il tempo di questa edizione. Pellizzari ha mantenuto la posizione di vertice, mentre Eulalio ha conservato il vantaggio su Vingegaard. Arensman ha invece registrato un importante miglioramento in classifica, salendo di posizione. La prova si è svolta su un percorso pianeggiante, caratterizzato da grande intensità e spettacolo.

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