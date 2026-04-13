Organici classi prime Istituti Tecnici non c’è ancora il decreto sulle classi di concorso Difficile scegliere i nuovi libri di testo
Durante un'intervista trasmessa il 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino e con l'intervento di Patrizia Basili della Gilda degli Insegnanti, si è parlato delle difficoltà legate alla scelta dei nuovi libri di testo per le classi prime degli istituti tecnici. La discussione ha anche evidenziato che ancora non è stato pubblicato il decreto sulle classi di concorso, creando incertezze tra gli insegnanti.
Nel question time del 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Patrizia Basili, rappresentante della segreteria nazionale della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata una questione rilevante relativa al sistema dell’istruzione secondaria. Un focus particolare è stato dedicato alla riforma dei percorsi di istruzione tecnica prevista per l’anno scolastico 2026-2027, con attenzione alla revisione dell’assetto ordinamentale, alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei quadri orari e dei risultati di apprendimento. L'articolo Organici classi prime Istituti Tecnici, non c’è ancora il decreto sulle classi di concorso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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