Organici classi prime Istituti Tecnici non c’è ancora il decreto sulle classi di concorso Difficile scegliere i nuovi libri di testo

Durante un'intervista trasmessa il 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotta da Andrea Carlino e con l'intervento di Patrizia Basili della Gilda degli Insegnanti, si è parlato delle difficoltà legate alla scelta dei nuovi libri di testo per le classi prime degli istituti tecnici. La discussione ha anche evidenziato che ancora non è stato pubblicato il decreto sulle classi di concorso, creando incertezze tra gli insegnanti.