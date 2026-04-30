Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine | il futuro di Guardiola Conte Allegri passa da qui

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annuncio dell’addio dell’attuale ct della nazionale, si sono aperti diversi scenari sulla futura guida tecnica della squadra. Oltre a Guardiola, sono in corsa anche Allegri e Conte, che già in passato avevano ricoperto ruoli di primo piano. Le trattative e le decisioni ufficiali potrebbero portare a cambiamenti significativi nei vertici delle panchine nazionali, con possibili sviluppi imminenti nel panorama calcistico italiano.

Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico). Tutto ruota attorno al loro futuro più o meno prossimo. Al netto delle suggestioni che portano a Pep Guardiola per la Nazionale, concentriamoci sulle trame di casa nostra. Sono impazienti di saperlo i vertici di Milan e Napoli, ma anche il prossimo presidente federale. Non è un mistero che la guida della panchina azzurra sia destinata ad uno di loro. Il bello è che a ruota ci sono tante altre scelte significative per i club più importanti della Serie A. La girandola è pronta, prepariamoci agli scossoni. Bisogna fare un salto indietro di quasi 12 anni per ritrovarli sulle stesse frequenze.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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