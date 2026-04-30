Dopo l’annuncio dell’addio dell’attuale ct della nazionale, si sono aperti diversi scenari sulla futura guida tecnica della squadra. Oltre a Guardiola, sono in corsa anche Allegri e Conte, che già in passato avevano ricoperto ruoli di primo piano. Le trattative e le decisioni ufficiali potrebbero portare a cambiamenti significativi nei vertici delle panchine nazionali, con possibili sviluppi imminenti nel panorama calcistico italiano.

Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico). Tutto ruota attorno al loro futuro più o meno prossimo. Al netto delle suggestioni che portano a Pep Guardiola per la Nazionale, concentriamoci sulle trame di casa nostra. Sono impazienti di saperlo i vertici di Milan e Napoli, ma anche il prossimo presidente federale. Non è un mistero che la guida della panchina azzurra sia destinata ad uno di loro. Il bello è che a ruota ci sono tante altre scelte significative per i club più importanti della Serie A. La girandola è pronta, prepariamoci agli scossoni. Bisogna fare un salto indietro di quasi 12 anni per ritrovarli sulle stesse frequenze.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri passa da qui

Notizie correlate

Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri e...Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico).

Chelsea nel caos: Rosenior cacciato, Maresca via per i “minuti imposti”. E ora parte il domino delle panchine in EuropaA conferma che ci sono club calcistici di livello e fama mondiale che possiedono nel loro DNA l’instabilità, a prescindere da chi li governi, il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Fuori gli iraniani, dentro la nazionale azzurra. Grazie agli Epstein Files; Prima convocazione in Nazionale per Diego Frascio e ritorno in maglia azzurra per Leandro Mosca; FSSI, PROCACCINI NUOVO COACH DELLA NAZIONALE BASKET SORDE. NELLO STAFF ANCHE FRANCHINI E BATTISODO; Calcio: l'Italia ripescata al Mondiale sarebbe un'offesa per tutti, a cominciare dalla Nazionale.

Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri passa da quiGuardiola ct azzurro? Di sicuro in corsa ci sono anche Allegri e Conte, proprio come 12 anni fa. Ma stavolta lo scenario è radicalmente diverso e il futuro potrebbe regalarci sorprese con un terremoto ... gazzetta.it

De Santis (Gas Sales) convocato dalla nazionale U18: stage a BariConvocazione azzurra per Tommaso De Santis, il giovane palleggiatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che da domani, 19 aprile, sarà impegnato ad ... piacenzasera.it

#Gattuso al #Torino, #Cairo è proprio accanito contro i poveri tifosi granata Dopo le dimissioni dalla #Nazionale, Gattuso è il nome in cima alla lista del Torino. Cairo e Petrachi lo apprezzano da tempo. https://www.ilnapolista.it/2026/04/gattuso-al-torino-cairo-c - facebook.com facebook