Bellante | via ai lavori per il nuovo campo sportivo eco-sostenibile

A Bellante sono iniziati i lavori per realizzare un nuovo campo sportivo eco-sostenibile situato in Villa Rasicci. L’intervento prevede l’installazione di un manto sintetico di ultima generazione, con tecnologie che riducono l’impatto ambientale. L’investimento complessivo per il progetto è di circa 300 mila euro. La realizzazione del nuovo campo è destinata a migliorare le strutture sportive della zona e favorire l’attività di praticanti e associazioni locali. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e sono in corso di completamento.

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? Punti chiave Come cambierà il campo di Villa Rasicci con la nuova tecnologia?. Quanto costerà esattamente l'investimento per il nuovo manto sintetico?. Quando inizieranno concretamente i lavori di riqualificazione a Bellante?. Perché è stata scelta proprio la superficie Eco Next 42?.? In Breve Investimento complessivo superiore a 24.000 euro per la riqualificazione dell'impianto.. L'assessore Alessio Compagnoni e il sindaco Giovanni Melchiorre coordinano l'intervento.. L'atto di indirizzo numero 39 del 18 marzo 2026 avvia l'iter.. Installazione del manto Eco Next 42 a Villa Rasicci per ridurre l'impatto ambientale.. L’Amministrazione Comunale di Bellante ha dato ufficialmente il via, con l’atto di indirizzo numero 39 del 18 marzo 2026, all’iter per la riqualificazione dell’impianto sportivo situato a Villa Rasicci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellante: via ai lavori per il nuovo campo sportivo eco-sostenibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marina di Pisa: via ai lavori per il nuovo parcheggio eco-friendlyI cantieri per la sistemazione definitiva della porzione laterale di piazza Viviani a Marina di Pisa sono partiti lunedì 20 aprile. Campo sportivo di Vacchereccia. Via ai lavoriLa Giunta comunale di San Giovanni ha dato il via al percorso per la riqualificazione e la nuova gestione del campo da calcio di Vacchereccia,... VIDEO-FOTO/ PONTE DI COLLERENTI, VIA AI LAVORI: APPALTO ALLA COSTRAM PER QUASI DUE MILIONI DI EUROSarà la ditta Costram srl a costruire il nuovo ponte di Collerenti che ha già iniziato i lavori. Il ponte, crollato nel 2022, verrà abbattuto e ricostruito ex novo (vedi rendering, progettista l'ingeg ... certastampa.it