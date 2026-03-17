Lunedì sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo polo sportivo in via Trieste, dove in passato si trovava un campo da calcio dismesso. Le imprese hanno già predisposto i cantieri e prevedono di completare l’opera entro la fine dell’anno. Il progetto riguarda principalmente campi dedicati a padel e beach volley, destinati a diventare punti di riferimento per gli appassionati della zona.

L’iter preparatorio è durato a lungo, ma questa è la settimana dell’avvio lavori, imprese pronte ad entrare in azione in via Trieste: là dove c’è da anni un campo da calcio inutilizzato, in arrivo un nuovo polo sportivo, protagonisti assoluti padel e beach volley. Due milioni di euro circa l’investimento a carico di un operatore privato e in regime di project financing. Cantieri pronti, qualche mese di lavoro, qualche possibile disagio, soprattutto per i parcheggi in zona Casale, "ma finalmente - così la sindaca Elisa Balconi - ci siamo. Un intervento che porterà all’apertura di un nuovo polo sportivo, aumenterà l’offerta su zona allargata, peraltro di sport che hanno una consistente richiesta, e ci consente anche di riqualificare un’area in attesa di ridestinazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo polo sportivo in arrivo. Cantieri pronti, si parte: "Sarà ultimato entro l’anno"

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