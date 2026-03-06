Centro recupero fauna selvatica di Torre Guaceto | soccorsi 145 animali in un anno

Nel corso di un anno, il centro recupero fauna selvatica di Torre Guaceto ha assistito 145 animali in difficoltà. Il personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto interviene 24 ore su 24, rispondendo rapidamente alle segnalazioni provenienti dalla zona. La crescente richiesta di intervento ha portato a un aumento costante delle operazioni di soccorso nel tempo.

Di questi 98 sono stati completamente rimessi in salute e riportati nel loro habitat naturale, per 34 la corsa al recupero e le cure non sono valse per avere salva la vita CAROVIGNO - La presenza h24 e la velocità di intervento del personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha fatto registrare un incremento costante, nel tempo, del numero delle segnalazioni di animali in difficoltà. Sono 145 gli esemplari soccorsi nell’ultimo anno. La maggiore causa di ricovero rimane quella umana. “Dal 2019 al 2025, il centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma ha accolto quasi 700 animali in pericolo di vita – ha... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Teramo, tasso vittima di un investimento stradale: indagini e allerta sulla sicurezza della fauna selvatica.Un tasso è stato trovato morto sulla Teramo mare, nei pressi dello svincolo Teramo Est, vittima di un investimento stradale.

Unitus, il progetto per monitorare la fauna selvatica con droni e GpsTecnologia, ricerca e passione per il territorio insieme per una gestione faunistica più moderna e sostenibile.

