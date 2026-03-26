Polo Sna Calabria al via il piano formativo 2026 | come iscriversi

Il Polo Sna Calabria ha annunciato l’avvio del piano formativo per il 2026. È possibile iscriversi alle attività previste per l’anno prossimo, che si concentrano sull’aggiornamento delle competenze professionali. La programmazione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su date o modalità di iscrizione specifiche. La scelta di questa iniziativa mira a migliorare i servizi offerti dai professionisti coinvolti.

L'europarlamentare Giusi Princi: "Corsi all’avanguardia per allineare la Calabria ai grandi standard europei". I corsi sono gratuiti. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 3 aprile “Rafforzare le competenze per migliorare i servizi: con questo obiettivo il Polo Territoriale Sna Calabria apre ufficialmente la programmazione 2026. Da aprile, dirigenti e personale delle amministrazioni e degli enti operanti sul territorio regionale potranno accedere a percorsi formativi di alto profilo”. Lo annuncia l’europarlamentare Giusi Princi, presidente del Comitato di coordinamento del Polo Sna Calabria. “Il piano 2026 punta sull’avanguardia: dall’Intelligenza Artificiale agli Aiuti di Stato, fino alla Contabilità economica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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