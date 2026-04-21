CNA Salerno al Parlamento Europeo | la direttrice Paolillo porta l’esperienza della ceramica vietrese

La rappresentante della CNA di Salerno ha partecipato a un incontro al Parlamento Europeo, portando l’esperienza della produzione ceramica di una località nota per i suoi manufatti artigianali. La discussione si è concentrata sulla protezione delle identità produttive e delle eccellenze artigiane italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni europee su queste tematiche. La delegata ha condiviso le realtà locali, evidenziando l’importanza di tutelare le tradizioni artigianali nel contesto comunitario.

La tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane arriva al centro del dibattito europeo. Domani, 22 aprile 2026, al Parlamento Europeo di Bruxelles, si terrà l’incontro “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, un appuntamento che riunisce istituzioni, rappresentanti delle imprese e organismi europei per discutere il nuovo quadro normativo dedicato alle Indicazioni Geografiche applicate ai prodotti dell’artigianato. Tra i protagonisti della sessione dedicata alle esperienze sul campo sul panorama nazionale, interverrà Simona Paolillo, Segretario di CNA Salerno e Referente del Comitato Promotore per l’IGP Ceramica Vietrese, chiamata a portare a Bruxelles la voce di uno dei distretti artigiani più riconosciuti e identitari del Paese.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CNA Salerno al Parlamento Europeo: la direttrice Paolillo porta l’esperienza della ceramica vietrese Notizie correlate CNA Salerno, a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e FormazioneL’appuntamento culminante di questo percorso si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 10:30, nella prestigiosa Sala degli Arazzi in Via Veneto a Roma,... Ceramica vietrese, l'antica arte guarda al futuro: in Comune la consegna dei diplomi ai nuovi operatoriL'antica tradizione della lavorazione dell'argilla si rinnova e si consolida attraverso la formazione ufficiale. Aggiornamenti e dibattiti Il Parlamento europeo approva gli hub per i rimpatri di migranti al di fuori dell'UeIl Parlamento europeo ha approvato il regolamento che autorizza la costruzione di hub per rimpatri in Paesi terzi, anche se non collegati all'origine delle persone migranti. La legge aumenta anche ... it.euronews.com I cinque momenti più significativi del Parlamento europeo nel 2025Nuove alleanze, molteplici tentativi di rovesciare il capo della Commissione europea e l'ennesima indagine sulla corruzione hanno segnato l'anno del Parlamento europeo. Ecco i momenti salienti del ... it.euronews.com