Ruba una bicicletta in centro ma un vigile fuori servizio rincorre e ferma il ladro

Un giovane ha rubato una bicicletta nel centro della città. Un vigile, che si trovava fuori servizio, ha ascoltato le urla e ha deciso di intervenire. Ha inseguito il ladro a piedi e lo ha fermato poco dopo. La bicicletta è stata recuperata e il ladro è stato consegnato alle forze dell'ordine. La scena si è svolta davanti a molte persone che hanno assistito alla vicenda.

Si accorge che un giovane gli aveva appena rubato la bicicletta e ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Un passante, allertato dalle grida, ha inseguito il ladro, lo ha fermato incassando insulti e male parole. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della polizia di Stato (già avvisata) alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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