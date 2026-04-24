Il sottosegretario alla Cultura che ha ricevuto 600 mila euro per il suo film dal ministero

Un ex deputato di lunga esperienza, passato da Alleanza Nazionale a Fratelli d’Italia, è stato nominato sottosegretario alla Cultura nel nuovo governo. Recentemente ha ricevuto 600 mila euro dal ministero per finanziare un suo film. La sua nomina ha suscitato attenzione, considerando il suo passato politico e il sostegno economico ottenuto. La notizia si inserisce nel quadro delle nomine e delle assegnazioni di fondi pubblici nel settore culturale.

Giampiero Cannella, ex deputato per due legislature, prima per Alleanza Nazionale poi per Fratelli d’Italia, è il nuovo sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. Vicesindaco di Palermo, ha anche un secondo lavoro: fa l’autore di cinema. La Stampa racconta che ha scritto saggi e ha debuttato nella narrativa con “Task Force 45 – Scacco al califfo”, una storia di eroismo in formato thriller che racconta le operazioni di un’élite delle forze armate italiane contro il network terroristico di Al Qaeda, Isis e talebani in Afghanistan. Il romanzo è diventato una sceneggiatura per un film. Che è finita sul tavolo della commissione ministeriale. Ed è stata premiata con 600 mila euro.🔗 Leggi su Open.online

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