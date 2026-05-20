Cirone FAI | Una giornata dedicata agli apicoltori custodi della biodiversità e del futuro sostenibile

Il 20 maggio si celebra la nona “Giornata mondiale delle Api”, istituita dall’ONU per sensibilizzare sull’importanza di questi insetti per l’ambiente. La Federazione Apicoltori Italiani, attiva dal 1953 e rappresentante del settore presso enti nazionali e internazionali, ha partecipato quest’anno all’evento. La giornata è dedicata agli apicoltori, considerati custodi della biodiversità e del futuro sostenibile, e mira a promuovere l’attenzione verso le api e il loro ruolo fondamentale negli ecosistemi.

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ROMA - Il 20 maggio ricorre la 9^“Giornata mondiale delle Api”, proclamata dall’ONU, che vide impegnata anche la Federazione Apicoltori Italiani (FAI) - sigla che dal 1953 è portatrice di interesse presso le Istituzioni italiane, europee e internazionali - a sostenere questa storica decisione. Lo slogan dell'edizione 2026 - "Siate uniti per le persone e per il pianeta" - si propone di mettere in evidenza la lunga collaborazione tra genere umano e ape mellifera. Quella italiana - della sottospecie Apis mellifera Ligustica originaria della nostra Penisola (descritta nel 1806 dal naturalista Massimiliano Spinola), insieme all'Apis... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cirone (FAI): “Una giornata dedicata agli apicoltori, custodi della biodiversità e del futuro sostenibile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una giornata dedicata agli Istituti tecnologici superiori per un futuro ad alta professionalitàMercoledì 11 marzo dalle 9 alle 14, al Palataurus di Lecco, si terrà la terza edizione della Giornata Its-Istituti tecnologici superiori organizzata... Giornata Mondiale della Biodiversità: un momento speciale a Montella col FAI di AvellinoIn occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la provincia di Avellino si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alla... Giornata delle api, dall’impollinazione 2 miliardi di valore aggiunto nell’agroalimentareUnione italiana food: 15 tonnellate di miele movimentati nel retail, con un incremento del 2,9% in volume rispetto all’anno precedente e un valore di quasi 158 milioni di euro ... ilsole24ore.com Cirone (Fai): giornata api dedicata ad apicoltori e apicoltriciRoma, 19 mag. (askanews) – Il 20 maggio ricorre la nona Giornata mondiale delle Api, proclamata dall’Onu, che vide impegnata anche la Federazione Apicoltori Italiani (Fai), sigla che dal 1953 è port ... askanews.it