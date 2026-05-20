cinema san michele il programma della prossima settimana

Il cinema San Michele ha annunciato il programma per la prossima settimana, con proiezioni previste da lunedì 25 a mercoledì 27 maggio alle ore 18. Le serate includeranno diverse pellicole che saranno mostrate in questi tre giorni, senza ulteriori dettagli sui titoli o sugli orari. La programmazione si svolgerà nel rispetto degli orari indicati, offrendo agli spettatori l’opportunità di partecipare a più serate consecutive presso la sala cinematografica.

MICHAEL Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio: ore 18.30Biglietto euro 5 IL DIAVOLO VESTE PRADALunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio: ore 20.45Biglietto euro 5 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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