Il programma del Cinema San Michele da domani

Da ilsipontino.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani il Cinema San Michele presenta il nuovo film dedicato a Super Mario Galaxy. La programmazione di domenica 19 include diverse proiezioni, con spettacoli dedicati a un pubblico di tutte le età. L’ingresso è aperto a chi desidera trascorrere alcune ore di intrattenimento cinematografico, con orari distribuiti durante tutta la giornata. La struttura rimane aperta per accogliere gli spettatori e offrire un’ampia scelta di proiezioni.

SUPER MARIO GALAXYIL FILM Programmazione Domenica 19 aprile ore 18:30Lunedi 20 aprile ore 18:30Martedi 21 aprile ore 18:30Mercoledì 22 aprile ore 18:30. CHE DIO PERDONA A TUTTI Programmazione Domenica 19 aprile ore 20:30Lunedi 20 aprile ore 20:30Martedi 21 aprile ore 20:30Mercoledì 22 aprile ore 20:30 IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

il programma del cinema san michele da domani
© Ilsipontino.net - Il programma del Cinema San Michele da domani

Gli eventi in programma mercoledì 11 febbraio

Video Gli eventi in programma mercoledì 11 febbraio

Notizie correlate

Cinema San Michele, il ricco programma della settimanaHAMNET – NEL NOME DEL FIGLIO Programmazione Venerdì 20 marzo ore 20:30Sabato 21 marzo ore 20:30Domenica 22 marzo ore 20:30Lunedi 23 marzo ore...

Da domani torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Chè famigghja scumbenète: torna il teatro in vernacolo; Cosa fare a Cagliari nel weekend 11-12 aprile 2026; La Balia - L'Eco di Bergamo; VIATOR LAB A MOLFETTA: CINEMA, TERRITORIO E UMANITÀ ALLA CINE CITTadella DEGLI ARTISTI.

Il cinema sotto le stelle è itinerante. Si comincia a San MicheleDopo che si è chiusa ieri sera, con la proiezione di ‘Giurato numero 2’, la programmazione di ‘Cinema sotto le stelle’ in piazzale della Rosa, la rassegna cinematografica promossa dal Comune e Arci ... ilrestodelcarlino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.