il programma del cinema san michele da domani

Domani il Cinema San Michele presenta il nuovo film dedicato a Super Mario Galaxy. La programmazione di domenica 19 include diverse proiezioni, con spettacoli dedicati a un pubblico di tutte le età. L’ingresso è aperto a chi desidera trascorrere alcune ore di intrattenimento cinematografico, con orari distribuiti durante tutta la giornata. La struttura rimane aperta per accogliere gli spettatori e offrire un’ampia scelta di proiezioni.

SUPER MARIO GALAXYIL FILM Programmazione Domenica 19 aprile ore 18:30Lunedi 20 aprile ore 18:30Martedi 21 aprile ore 18:30Mercoledì 22 aprile ore 18:30. CHE DIO PERDONA A TUTTI Programmazione Domenica 19 aprile ore 20:30Lunedi 20 aprile ore 20:30Martedi 21 aprile ore 20:30Mercoledì 22 aprile ore 20:30 IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Gli eventi in programma mercoledì 11 febbraio

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