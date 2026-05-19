Cinema Bestiale a Monselice la festa finale con proiezioni e premiazioni

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio si è tenuta a Monselice la festa finale della seconda edizione di Cinema Bestiale, organizzata dall’Euganea Movie Movement. L’evento ha incluso proiezioni e premiazioni, coinvolgendo il pubblico presente. Il progetto si rivolge a studenti delle scuole dei Colli Euganei, con attività di formazione nell’ambito dell’immagine e dell’audiovisivo. Da dicembre 2025 a maggio 2026, più di 7000 persone hanno partecipato alle iniziative legate a questa iniziativa.

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Si conclude con una grande festa aperta al pubblico giovedì 21 maggio la seconda edizione di Cinema Bestiale, il progetto di Euganea Movie Movement dedicato alla formazione all’immagine e all’audiovisivo nelle scuole dei Colli Euganei, che da dicembre 2025 a maggio 2026 ha coinvolto oltre 7000. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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