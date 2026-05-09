Effetto cinema | al Miela i corti degli studenti triestini per capire il presente
Al Miela di Trieste sono stati proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti locali, con l’obiettivo di offrire uno sguardo diretto sulla realtà attuale. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani che hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per raccontare le loro esperienze e le sfide quotidiane. La rassegna si inserisce in un progetto che promuove il cinema come mezzo per interpretare il mondo e ascoltare le voci delle nuove generazioni.
Il cinema come strumento per leggere il presente, comprendere la realtà e dare voce alle nuove generazioni. Si concluderà sabato 9 maggio alle 10.30 al Teatro Miela di Trieste – nel programma del festival Scienza e Virgola organizzato dalla SISSA – il progetto “Effetto Cinema – Educazione.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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EFFETTO CINEMA: Proiezione finale dei cortometraggi delle scuole di Trieste Trieste, Teatro Miela Sabato 9 maggio 2026 Ore 10:30 Cosa succede quando il cinema diventa uno strumento per capire il presente A Trieste, centinaia di studenti e stude facebook
francesca archibugi e il suo #cinema. questa settimana e' un po' tardino ma ne vale la pena. il #cinema di #effettonotte venerdi 8/5 #tv2000 vi aspetto x.com
Solo i film-evento tengono in vita il cinema reddit