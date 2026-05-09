Effetto cinema | al Miela i corti degli studenti triestini per capire il presente

Da triesteprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Miela di Trieste sono stati proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti locali, con l’obiettivo di offrire uno sguardo diretto sulla realtà attuale. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani che hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per raccontare le loro esperienze e le sfide quotidiane. La rassegna si inserisce in un progetto che promuove il cinema come mezzo per interpretare il mondo e ascoltare le voci delle nuove generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cinema come strumento per leggere il presente, comprendere la realtà e dare voce alle nuove generazioni. Si concluderà sabato 9 maggio alle 10.30 al Teatro Miela di Trieste – nel programma del festival Scienza e Virgola organizzato dalla SISSA – il progetto “Effetto Cinema – Educazione.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, il cinema incontra i giovani: al NAFAFE’ mille studenti giurati del festival dei corti

Dall’aula al grande schermo: il cinema degli studenti su Arte? Cosa sapere Due documentari della Luiss Business School andranno in onda su Arte il 3 e 5 maggio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Effetto Cinema: al Teatro Miela i cortometraggi degli studenti per leggere il presente; MAGGIO ALL’ARCI CRAL DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO; PIANOFVG SACILE: SI APRONO VENERDÌ 8 MAGGIO, AL TEATRO ZANCANARO LE FASI FINALISTICHE DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE. GRAN FINALE DOMENICA CON LA FVG ORCHESTRA | NordestNews.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.