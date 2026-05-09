Effetto cinema | al Miela i corti degli studenti triestini per capire il presente

Al Miela di Trieste sono stati proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti locali, con l’obiettivo di offrire uno sguardo diretto sulla realtà attuale. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani che hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per raccontare le loro esperienze e le sfide quotidiane. La rassegna si inserisce in un progetto che promuove il cinema come mezzo per interpretare il mondo e ascoltare le voci delle nuove generazioni.

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