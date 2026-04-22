Un forte temporale con grandine ha interessato il distretto di Kastoria, in Macedonia occidentale, provocando danni ai campi agricoli. Nello Ionio settentrionale, a Corfù, si sono verificati nubifragi con piogge molto intense e concentrate. Le condizioni meteorologiche estreme hanno portato alla chiusura di alcune strade e alla richiesta di intervento da parte dei servizi di emergenza. La situazione si mantiene critica in diverse zone per le abbondanti precipitazioni.

Un violento temporale con grandine intensa ha colpito il distretto di Kastoria, in Macedonia occidentale, mentre nello Ionio settentrionale, precisamente a Corfù, si sono registrati nubifragi con precipitazioni estremamente concentrate. Gli eventi hanno interessato la località di Klisoura e l’area di Acharavi, mettendo sotto pressione sia le zone agricole che le infrastrutture costiere. L’impatto della grandine sulle colture della Macedonia occidentale. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica ha preso una piega severa nella zona di Klisoura, situata nel distretto di Kastoria. Qui, lo sviluppo rapido di un temporale ha trasformato i rovesci in una caduta di chicchi di ghiaccio così densa da ricoprire completamente le strade e i campi agricoli in pochissimo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Grecia: grandine e piogge torrenziali devastano i campi

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