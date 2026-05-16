In Italia, il salario minimo rappresenta la cifra stabilita per legge o tramite accordi, che indica quanto si deve almeno ricevere per ogni ora di lavoro. Il salario giusto, invece, si riferisce al trattamento economico complessivo concordato attraverso contratti collettivi, considerando anche benefici, bonus e altre forme di compenso. La differenza principale sta nel fatto che il salario minimo è un importo fisso e obbligatorio, mentre il salario giusto varia in base agli accordi tra lavoratori e datori di lavoro.

Per l’opposizione, seppur con dei distinguo, la questione retributiva in Italia si migliorerebbe con l’introduzione di un salario minimo legale, vale a dire un trattamento economico minimo fissato per legge sotto il quale non si può scendere. Per il governo, invece, una strada per innalzare i salari passa per il cosiddetto salario giusto, che ha fatto capolino nel nostro ordinamento con il decreto 1° Maggio. Proviamo a fare chiarezza, al di là della polemica politica. Partiamo dalla novità. L’articolo 7 del Dl del governo Meloni, che ha iniziato il suo iter parlamentare alla Camera, ha stabilito che il trattamento economico complessivo del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il SALARIO MINIMO è la soluzione agli stipendi bassi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa cambia per gli stipendi

Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa può cambiare per gli stipendi italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di tracciare una linea netta sul tema delle retribuzioni con il nuovo decreto lavoro approvato...

Stasera parteciperò a Capri - nell’ambito della rassegna Capri Talks organizzata da Spin Factor - ad un dibattito sul mercato del lavoro. Sarà l’occasione per ribadire la proposta che il @Partito_Libdem , depositando l’emendamento al Decreto Salario Giusto, x.com

Salario giusto, cos'è e la differenza con il salario minimo: quale convieneSecondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il salario minimo è invece la retribuzione minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori dipendenti per il lavoro svo ... tg24.sky.it

Arriva il salario giusto: cos’è e cosa cambia rispetto al salario minimoArriva il salario giusto, varato dal governo prima del Primo Maggio: cos'è e che cambia rispetto al salario minimo ... lifegate.it