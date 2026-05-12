Playoff di B | Catanzaro show tris all' Avellino Aquilani si regala il Palermo

Nel primo tempo dei playoff di Serie B, il Catanzaro si presenta equilibrato contro l’Avellino, ma nel secondo tempo la squadra di Ballardini subisce un deciso calo e viene superata con tre gol di scarto. Nel frattempo, l’allenatore Aquilani ha scelto di trasferirsi al Palermo, lasciando il suo attuale club. La partita si svolge in un clima teso e intenso, con le due squadre che cercano di conquistare la vittoria.

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Un lampo, una stoccata e un rigore per avere ragione dell’Avellino e portare a compimento la prima fatica playoff. Il Catanzaro supera 3-0 gli irpini nel quarto di finale del Ceravolo e avanza così in semifinale: sarà doppia sfida col Palermo. Finisce qua invece la stagione degli uomini di Ballardini che chiudono orgogliosamente un campionato di rincorsa, archiviato con l’ottavo posto in regular season e la ciliegina dei playoff. Dove si delineano le semifinali: se da una parte c’è Juve Stabia-Monza, dall’altra ecco Catanzaro-Palermo (andata domenica 17 maggio al Ceravolo, ritorno in Sicilia mercoledì 20, in entrambi i casi alle 20). Se c’è una delle duellanti che non può far calcoli è chiaramente l’Avellino, costretta a vincere a causa del peggior posizionamento in regular season.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff di B: Catanzaro show, tris all'Avellino, Aquilani si regala il Palermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palermo-Catanzaro: sfida decisiva tra Inzaghi e Aquilani per i playoff? Cosa sapere Palermo e Catanzaro si sfidano oggi al Barbera per la classifica playoff. Catanzaro-Monza: Aquilani sfida l’urto per il sogno playoffIl Catanzaro affronta oggi alle 15, nello stadio Ceravolo, il Monza in un match decisivo per le ambizioni di playoff. Argomenti più discussi: Calcio playoff serie B, definiti gli orari. Ufficiale la disputa in notturna (ore 21) della gara del Catanzaro; Le partite di oggi: in campo la Liga, in Serie B Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino ai playoff; Serie B playoff, si parte con i preliminari: tutto pronto, in palio la A; Verso i playoff di Serie B: Modena e Catanzaro in casa, Juve Stabia in trasferta. SERIE B - Playoff: Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali ift.tt/LFpAlDI x.com Juve Stabia avanza alle Semi-Finali dei Playoff di Serie B. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Playoff Serie B, crollo Avellino! Sfuma il sogno promozione: passa il CatanzaroIl Catanzaro domina la sfida playoff contro l’Avellino e conquista l’accesso alla semifinale del playoff di Serie B, dove affronterà il Palermo. tuttonapoli.net