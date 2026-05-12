Playoff di B | Catanzaro show tris all' Avellino Aquilani si regala il Palermo

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo tempo dei playoff di Serie B, il Catanzaro si presenta equilibrato contro l’Avellino, ma nel secondo tempo la squadra di Ballardini subisce un deciso calo e viene superata con tre gol di scarto. Nel frattempo, l’allenatore Aquilani ha scelto di trasferirsi al Palermo, lasciando il suo attuale club. La partita si svolge in un clima teso e intenso, con le due squadre che cercano di conquistare la vittoria.

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Un lampo, una stoccata e un rigore per avere ragione dell’Avellino e portare a compimento la prima fatica playoff. Il Catanzaro supera 3-0 gli irpini nel quarto di finale del Ceravolo e avanza così in semifinale: sarà doppia sfida col Palermo. Finisce qua invece la stagione degli uomini di Ballardini che chiudono orgogliosamente un campionato di rincorsa, archiviato con l’ottavo posto in regular season e la ciliegina dei playoff. Dove si delineano le semifinali: se da una parte c’è Juve Stabia-Monza, dall’altra ecco Catanzaro-Palermo (andata domenica 17 maggio al Ceravolo, ritorno in Sicilia mercoledì 20, in entrambi i casi alle 20).  Se c’è una delle duellanti che non può far calcoli è chiaramente l’Avellino, costretta a vincere a causa del peggior posizionamento in regular season.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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