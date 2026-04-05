Ciclista travolto da un’auto la mattina di Pasqua | è in gravi condizioni al Bufalini

Nella mattina di Pasqua, un ciclista di 82 anni è stato investito da un’auto in via degli Orsini, ad Alfonsine. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove si trova in condizioni gravi. L’incidente ha coinvolto un veicolo condotto da un’automobilista e si sono immediatamente attivate le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Anziano di 82 anni in gravi condizioni dopo esser stato travolto da un’ auto. L’incidente stradale si è verificato la mattina di Pasqua in via degli Orsini, ad Alfonsine. Il fatto è avvenuto intorno alle 8,30. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale della Bassa Romagna, il ciclista di origine marocchina e residente nel paese, stava uscendo da via Samaritani quando, per cause ancora in fase di accertamento, non si sarebbe accorto dell’arrivo di un’auto. Il mezzo coinvolto è una Audi Q3 condotta da un uomo di 53 anni, anch’egli residente ad Alfonsine. L’impatto è avvenuto mentre il veicolo procedeva dalla periferia verso il centro cittadino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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