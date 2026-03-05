Un giovane è stato investito da un autocarro ieri sera nel quartiere di Voltri a Genova. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica, e le forze dell’ordine stanno procedendo con gli accertamenti. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni il giovane investito ieri sera da un autocarro nel quartiere genovese di Voltri. L’incidente è avvenuto mercoledì poco dopo le 20.30 in via Don Giovanni Verità, nei pressi della caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa Ponente con l’automedica Golf 5 e gli agenti della polizia locale di Genova, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico. Il ragazzo — secondo quanto appreso maggiorenne e di origini marocchine — è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire se il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Incidente sul viale Annunziata, ragazzo in gravi condizioni in ospedaleGrave incidente stradale nel pomeriggio sul viale Annunziata, nei pressi del bar Camarda.

Leggi anche: Ragazzo di 16 anni investito e scaraventato nel fosso: è in gravi condizioni all'ospedale Bufalini

Tutti gli aggiornamenti su Ragazzo travolto.

Temi più discussi: Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioni; Travolto da un autocarro sulle strisce a Voltri, quindicenne in codice rosso al San Martino -; Carmine Albero, morto a 24 anni sul lavoro: operaio per pagare le lezioni di canto. Voleva fare il rapper e aveva firmato il primo contratto discografico a Milano; Grave incidente in moto: morto Davide Barbieri, aveva appena 17 anni.

Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioniL’incidente è avvenuto mercoledì poco dopo le 20.30 in via Don Giovanni Verità, nei pressi della caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa Ponente con l’automedica ... genovatoday.it

Assisi, 16enne travolto da un’auto: portato in ospedale in codice rossodi Dan.Bo. Un 16enne è stato investito da un’auto nel pomeriggio di domenica ad Assisi. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo stava uscendo di casa quando è stato centrato da una macchina guida ... umbria24.it

Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un treno all’altezza del passaggio a livello ad Abbiategrasso, nel Milanese. Subito soccorso è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime - facebook.com facebook

L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che x.com