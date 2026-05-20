Ciclista investito da un' auto lungo la via Emilia | 70enne in Rianimazione al Maggiore di Parma
Un ciclista di 70 anni è stato investito da un'auto lungo la via Emilia nel comune di Reggio Emilia e si trova ora in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le prove raccolte.
E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 70 anni, rimasto coinvolto in uno grave incidente stradale lungo la via Emilia, nel comune di Reggio Emilia, avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio. L'uomo alla guida della sua bicicletta è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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