Ciclista investito da un' auto lungo la via Emilia | 70enne in Rianimazione al Maggiore di Parma

Un ciclista di 70 anni è stato investito da un'auto lungo la via Emilia nel comune di Reggio Emilia e si trova ora in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La polizia sta ascoltando testimoni e analizzando le prove raccolte.

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