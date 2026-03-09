Attraversa la via Emilia 59enne travolto da un furgone | gravissimo al Maggiore di Parma

Un uomo di 59 anni è stato investito nella sera di domenica 8 marzo lungo la via Emilia a Gaida. È stato soccorso e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione. L'incidente è avvenuto durante il passaggio del furgone che lo ha investito. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'accaduto.

È ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma l'uomo di 59 anni, investito nella serata di domenica 8 marzo lungo la via Emilia a Gaida. L'uomo si trovava a piedi lungo la via Emilia, che in quel tratto prende il nome di via Newton, ed ha tentato di attraversare la strada. Proprio in quel momento, ricostruisce la polizia che è intervenuta sul posto, è arrivato un furgone che viaggiava in direzione Parma. Il 59enne è stato urtato dal veicolo ed è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco di Sant'Ilario d'Enza.