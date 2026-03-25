Lunedì 30 marzo alle 18 presso l’ex Chiesa di San Rocco a Roseto Valfortore si terrà la prima restituzione pubblica di “Fortuna”, il nuovo progetto teatrale della compagnia Acqua Salata Produzioni. Lo spettacolo è stato realizzato durante una residenza artistica organizzata da Asteria Guest&Artist House. La presentazione avviene in un contesto di incontri dedicati alla promozione di nuove produzioni teatrali.

Si terrà lunedì 30 marzo alle ore 18, presso l’ex Chiesa di San Rocco a Roseto Valfortore, la prima restituzione pubblica di “Fortuna”, nuovo progetto teatrale della compagnia Acqua Salata Produzioni, nato nell’ambito della residenza artistica ospitata da Asteria Guest&Artist House. L’evento rappresenta un momento aperto alla comunità in cui il pubblico potrà entrare nel vivo del processo creativo, scoprire il lavoro sviluppato durante le settimane di residenza della compagnia e incontrare gli artisti protagonisti di questo percorso. La residenza, attiva dall’11 al 31 marzo, ha trasformato Roseto Valfortore in un laboratorio di creazione contemporanea, accogliendo un gruppo di giovani attori, autori e registi provenienti da diverse città italiane. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - 'Fortuna', il nuovo progetto teatrale della compagnia 'Acqua Salata' in scena a Roseto Valfortore

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