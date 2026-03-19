MONTOPOLI Vacanze di Pasqua. a fare fatica. Il progetto " Ci sto? Affare fatica! " sbarca anche a Montopoli. I giovani si prendono cura del bene comune, fanno squadra e creano comunità. Il Comune di Montopoli aderisce per la prima volta a "Ci sto? Affare fatica!" e chiama a raccolta ragazzi e ragazze per le imminenti vacanze di Pasqua. Un modo diverso di trascorrere il tempo libero. L’iniziativa invita i ragazzi e le ragazze residenti a Montopoli e che frequentano le tre classi delle scuole Secondarie di primo grado (ex medie) a formare delle "squadre di fatica". Supportati da un tutor i partecipanti saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione, decoro urbano e riqualificazione di parchi e spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vacanze di Pasqua per il bene comune. Ecco il progetto "Ci sto? Affare fatica"

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