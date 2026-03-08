Dramma sul campo da calcio baby calciatrice 15enne si accascia durante la partita e muore

Durante una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile in Inghilterra, una ragazza di 15 anni si è improvvisamente accasciata a terra senza vita. I soccorsi sono intervenuti sul campo, e la giovane è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poche ore dopo senza riprendere conoscenza. La partita è stata immediatamente sospesa.

Il dramma durante una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile in Inghilterra. La ragazzina di 15 anni si è accasciata a terra esanime ed è morta poche ore dopo in ospedale senza più riprendere conoscenza.