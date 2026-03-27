Tragedia a Milano | si accascia a terra in strada e muore

Un uomo di 62 anni si è sentito male in Viale Giustiniano, a Milano, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo. Dopo aver accusato un malore, si è accasciato a terra e, nonostante l’intervento dei soccorritori, è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo in in Viale Giustiniano. Morto un uomo di 62 anni Un uomo di 62 anni è morto dopo essersi sentito male in Viale Giustiniano a Milano nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo. Tutto è accaduto poco prima delle 19.30 quando l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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