Choc a Stornara sbalzato dal monopattino da un cavo teso in strada | Il vostro ' scherzo' poteva uccidermi

A Stornara un uomo in monopattino è stato sbalzato a terra dopo aver urtato un filo di corrente teso tra due punti della strada. Il cavo, posizionato in modo sospetto, ha causato la caduta dell’uomo, che si trovava in movimento al momento dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la scena ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno verificando la natura e la provenienza del filo.

Ignoti tendono un filo della corrente da un capo all'altro della strada e un uomo in monopattino, imbattendosi contro l'invisibile ostacolo, è stato sbalzato violentemente dal mezzo in corsa. È successo negli scorsi giorni a Stornara e a denunciare l'accaduto sui social è la stessa vittima: “A.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Cade dal monopattino e sviene in strada: uomo salvato dalla polizia localePaura nel tardo pomeriggio a Castellabate, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta dal monopattino lungo una strada già nota per diversi... Parma, guidava un monopattino truccato che poteva raggiungere i 100 km/h: 6000 euro di multaL'e-scooter modificato poteva raggiungere la velocità di 100 kmh, multato il guidatore e sequestrato il mezzo.