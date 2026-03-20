Solo le femmine possono allenare le femmine | le strambe quote rosa della Fifa

Il Consiglio della Fifa ha approvato una nuova riforma che introduce quote rosa nel calcio femminile. Secondo la normativa, solo le donne possono allenare le atlete di sesso femminile. Questa decisione stabilisce un principio che limita le possibilità di allenatori uomini di lavorare con squadre femminili, creando un nuovo paradigma nel settore. La riforma segna un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti nel calcio femminile.

Solo le femmine possono allenare le femmine. E’ uno strambo principio che resta sottinteso nella riforma appena approvata dal Consiglio della Fifa: di fatto arrivano le quote rosa nel calcio femminile. Le nazionali femminili saranno costrette ad avere una donna come allenatrice o vice allenatrice. Un vincolo, non solo un’opzione. Calcio femminile, le quote rosa della Fifa. La misura, scrive il Telegraph, prevede che ogni squadra partecipante alle competizioni femminili dell’organo di governo debba includere almeno due donne nello staff tecnico, di cui almeno una come allenatrice o vice allenatrice. Il nuovo regolamento debutterà ai Mondiali Under 20 in Polonia a settembre e si applicherà anche ai Mondiali del 2027 in Brasile, nonché alle competizioni per club della Fifa: la Champions League e la Coppa del Mondo per club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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