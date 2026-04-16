L’attaccante dell’Inter ha commentato le sfide della stagione, affermando di aver sempre affrontato le difficoltà. Ha sottolineato che indossare la maglia nerazzurra significa rappresentare una squadra dalla lunga storia. In un’intervista ai canali della Serie A, ha anche parlato del suo attuale stato di forma e dei compagni di reparto, rispondendo a domande su Lautaro, Pio e Chivu.

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© Calcionews24.com - Thuram spiega: «Alcune difficoltà, ma ci sono sempre stato! Giocare per l’Inter è giocare per la storia. Su Lautaro, Pio e Chivu rispondo così»

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