Vecchi dopo Inter U23 AlbinoLeffe | Serve più cattiveria E sugli infortuni di Cocchi La Gumina e Cinquegrano so questo

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'AlbinoLeffe, Vecchi ha commentato la prestazione dell'Inter U23 sottolineando la necessità di maggiore cattiveria in campo. Ha anche fornito aggiornamenti sugli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano, spiegando le loro condizioni senza entrare in dettagli clinici. La discussione si è concentrata sull’andamento della partita e sulla risposta della squadra.

Al termine della partita tra Inter U23 e AlbinoLeffe, l'allenatore nerazzurro Stefano Vecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, analizzando la prestazione della sua squadra, le difficoltà dovute agli infortuni e le sfide future. LA PARTITA E LA MANCANZA DI CATTIVERIA AGONISTICA – «Di certo i tre cambi obbligati, con tre giocatori che di solito ti aspetti che chiudano la partita facendo 90 minuti, ci hanno costretto poi a non riuscire a gestire le forze con qualcuno che magari andava cambiato, poi un po' per questo motivo, un po' per il risultato, sono stati costretti a rimanere dentro fino al 90?.

