Chiude Battistini | 57 anni di storia lecchese tra musica strumenti e passione

Dopo quasi sei decenni, “Battistini - Centro musicale” chiude le sue porte a Lecco. L’attività, attiva da circa 57 anni, è stata uno dei punti di riferimento per appassionati di musica e strumenti musicali nella città. Nel corso degli anni ha coinvolto diverse generazioni di clienti, diventando una presenza consolidata nel panorama locale. La chiusura segna la fine di un’epoca per un negozio che ha contribuito a diffondere la passione musicale nel territorio.

Quasi 60 di musica, strumenti e passione che hanno fatto la storia di Lecco. Stiamo parlando di “Battistini - Centro musicale” una delle attività storiche più conosciute e apprezzate in città. Per i tre fratelli Marco, Giorgio e Fulvio è infatti arrivato il momento della meritata pensione e così. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Legino, chiude il ciclo Leze: 50 anni di storia e passione verdeblù? Cosa scoprirai Come cambierà il futuro delle giovanili con l'accordo con il Savona? Chi sono i protagonisti che hanno guidato il club per 46 anni?...

Roy Boardman: 57 anni di passione inglese a NapoliSi è spento a 89 anni Royston James Boardman, noto come Roy per gli amici più stretti, una figura che ha plasmato decenni di vita culturale e...